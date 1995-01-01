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    Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

    Менеджер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью нападающего Ромелу Лукаку. Тот выразил недовольство тактикой немца.

    «Я не ощущаю, что Лукаку несчастлив в «Челси». Я удивлен его интервью», – сказал немецкий тренер.

    • Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • «Челси» идет в АПЛ 2-м.

    Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

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    Источник: твиттер Goal

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +810

      стоп кран 2 минуты назад

      форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах======А Криш забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах. И заплатил МЮ за него 23 млн. евро...А Лукаку аж в 115 млн. евро обошелся Челси. Как говорится --сравни и сделай вывод.

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      Рейтинг: +810

      стоп кран 12 минут назад

      «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро=====Ну за такие бабки Лукаку может нет нет чо нибудь да брякнуть вякнуть.)))

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      Рейтинг: +764

      КрымForever 17 минут назад

      Тухель: " Я ощущаю что Лукаку лишний в Челси, ждем Холланда".

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