Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах======А Криш забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах. И заплатил МЮ за него 23 млн. евро...А Лукаку аж в 115 млн. евро обошелся Челси. Как говорится --сравни и сделай вывод.
Менеджер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью нападающего Ромелу Лукаку. Тот выразил недовольство тактикой немца.
«Я не ощущаю, что Лукаку несчастлив в «Челси». Я удивлен его интервью», – сказал немецкий тренер.
- Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- «Челси» идет в АПЛ 2-м.
Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»
Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»