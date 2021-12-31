Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

Менеджер «Челси» Томас Тухель прокомментировал интервью нападающего Ромелу Лукаку. Тот выразил недовольство тактикой немца.

«Да, нам это [интервью] не нравится. Оно принесло лишний шум.

Очень легко принять эти строки. Они вне контекста и делают заголовки», – сказал Тухель.

Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

«Челси» идет в АПЛ 2-м.

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»