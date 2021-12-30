Лукаку: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о недовольстве некоторыми решениями главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Тренер решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться. Нужно продолжать работать», – сказал бельгиец.

Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»