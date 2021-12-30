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    Лукаку: «Тухель решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией»

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о недовольстве некоторыми решениями главного тренера команды Томаса Тухеля.

    «Тренер решил использовать другую игровую систему. Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться. Нужно продолжать работать», – сказал бельгиец.

    • Летом «Челси» заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 00:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +38398

      Project Бабангида 34 минуты назад

      работай н.и.г.е.р работай. а главное меньше думай и осознавай. а то лондонский Ганс возьмёт паяльник и перепаяет схему так что тебя в ней просто не будет.

      Клаус Шваб

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      Рейтинг: +13377

      Hektor 84 42 минуты назад

      Мой прогноз летом Ромелу пойдет в аренду в Интер. Если не летом, то через год в зимнее ТО.

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      Рейтинг: +118

      Nikoo 49 минут назад

      Не ему судить какая система лучше, его задача забивать голы и играть. Получает миллионы, но все ещё скулит как баба и гонится за баблом

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