Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что у него есть желание однажды вернуться в «Интер».
«Все прошло не так, как хотелось. Я имею в виду то, как я покидал «Интер». Хочу выговориться по этому поводу.
Я говорил, что «Интер» всегда будет в моем сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь. Я влюблен в Италию, пришло время рассказать людям, что произошло на самом деле. При этом я не хочу говорить о ком-то плохо, это не мой стиль.
Я хочу извиниться перед фанатами «Интера», потому что должен был сначала поговорить с вами. То, что вы сделали для меня и моей семьи, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.
Я искренне надеюсь вернуться в «Интер» и не под конец карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи», – сказал бельгиец.
- 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
- В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.