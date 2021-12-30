Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что у него есть желание однажды вернуться в «Интер».

«Все прошло не так, как хотелось. Я имею в виду то, как я покидал «Интер». Хочу выговориться по этому поводу.

Я говорил, что «Интер» всегда будет в моем сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь. Я влюблен в Италию, пришло время рассказать людям, что произошло на самом деле. При этом я не хочу говорить о ком-то плохо, это не мой стиль.

Я хочу извиниться перед фанатами «Интера», потому что должен был сначала поговорить с вами. То, что вы сделали для меня и моей семьи, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.

Я искренне надеюсь вернуться в «Интер» и не под конец карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи», – сказал бельгиец.