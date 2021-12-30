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    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, что у него есть желание однажды вернуться в «Интер».

    «Все прошло не так, как хотелось. Я имею в виду то, как я покидал «Интер». Хочу выговориться по этому поводу.

    Я говорил, что «Интер» всегда будет в моем сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь. Я влюблен в Италию, пришло время рассказать людям, что произошло на самом деле. При этом я не хочу говорить о ком-то плохо, это не мой стиль.

    Я хочу извиниться перед фанатами «Интера», потому что должен был сначала поговорить с вами. То, что вы сделали для меня и моей семьи, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.

    Я искренне надеюсь вернуться в «Интер» и не под конец карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи», – сказал бельгиец.

    • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
    • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    30.12.2021 22:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13377

      Hektor 84 29 минут назад

      Ромелу поспешил погнавшись за баблом Абрамовича. Апл не твоя лига. Сериал самое то, при том что в Интере тоже норм зарабатывал. Скоро вернется в Интер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Чтож ты в Челси за баблом убежал?

      1
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