Тухель может отстранить Лукаку от матча с «Ливерпулем» за его интервью (The Guardian)

Менеджер «Челси» Томас Тухель остался недоволен последним интервью своего нападающего Ромелу Лукаку. В связи с этим немец может отстранить игрока от встречи 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Лукаку в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

Как пишет источник, вместо Лукаку в центр нападения может выйти Кай Хаверц .

. Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.

Лукаку вернулся в «Челси» летом.

Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»