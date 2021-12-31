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    Тухель может отстранить Лукаку от матча с «Ливерпулем» за его интервью (The Guardian)

    Менеджер «Челси» Томас Тухель остался недоволен последним интервью своего нападающего Ромелу Лукаку. В связи с этим немец может отстранить игрока от встречи 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    Лукаку в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.

    • Как пишет источник, вместо Лукаку в центр нападения может выйти Кай Хаверц.
    • Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.
    • Лукаку вернулся в «Челси» летом.

    Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

    Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23748

      vladimir-7 2 часа назад

      Тухель не сможет отстранить Лукаку, телефонная связь Германии с
      Англией, по всей вероятности, нарушена.

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