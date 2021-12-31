Тухель может отстранить Лукаку от матча с «Ливерпулем» за его интервью (The Guardian)

Тухель не сможет отстранить Лукаку, телефонная связь Германии с
Англией, по всей вероятности, нарушена.
Менеджер «Челси» Томас Тухель остался недоволен последним интервью своего нападающего Ромелу Лукаку. В связи с этим немец может отстранить игрока от встречи 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Лукаку в интервью выразил сомнение в правильности тактической схемы Тухеля.
- Как пишет источник, вместо Лукаку в центр нападения может выйти Кай Хаверц.
- Игра «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 19:30 по Москве.
- Лукаку вернулся в «Челси» летом.
Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»
Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»
Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»