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    Матип – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии Ассоциации профессиональных футболистов

    Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

    28-летний камерунец стал победителем голосования, которое проводилось на сайте Ассоциации профессиональных футболистов.

    Матип опередил в опросе Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Каллума Уилсона («Борнмут»), Кевина Де Брюйне, Рияда Мареза (оба – «Манчестер Сити») и Рикарду Перейру («Лестер»).

    • В сентябре игрок провел за «Ливерпуль» три матча в АПЛ.
    • Во всех играх мерсисайдцы одержали победы с общим счетом 6:2.

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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