Матип – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.
28-летний камерунец стал победителем голосования, которое проводилось на сайте Ассоциации профессиональных футболистов.
Матип опередил в опросе Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Каллума Уилсона («Борнмут»), Кевина Де Брюйне, Рияда Мареза (оба – «Манчестер Сити») и Рикарду Перейру («Лестер»).
- В сентябре игрок провел за «Ливерпуль» три матча в АПЛ.
- Во всех играх мерсисайдцы одержали победы с общим счетом 6:2.