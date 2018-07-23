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    Клопп: «Худшее, что могло случиться – травма Матипа»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:3) в матче Международного кубка чемпионов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда.

    Англичане потеряли из-за травмы защитника Жоэля Матипа. Футболист досрочно покинул поле в середине первого тайма.

    «Это не рецидив старой травмы, а новое мышечное повреждение. Надеюсь, все обойдется небольшим надрывом. Пожалуй, это худшее, что могло случиться сегодня.

    Завтра-послезавтра будем знать больше о травме, но единственное, что могу сказать сейчас – ему было слишком больно, чтобы продолжать игру», – сказал Клопп.

    Ранее Матип из-за травмы бедра пропустил два месяца – в апреле и мае этого года.

    Источник: BBC

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    23.07.2018 06:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 12:09

      Травмы всегда получать обидно, а в таких случаях - вдвойне.

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