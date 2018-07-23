Клопп: «Худшее, что могло случиться – травма Матипа»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:3) в матче Международного кубка чемпионов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда.

Англичане потеряли из-за травмы защитника Жоэля Матипа. Футболист досрочно покинул поле в середине первого тайма.

«Это не рецидив старой травмы, а новое мышечное повреждение. Надеюсь, все обойдется небольшим надрывом. Пожалуй, это худшее, что могло случиться сегодня.

Завтра-послезавтра будем знать больше о травме, но единственное, что могу сказать сейчас – ему было слишком больно, чтобы продолжать игру», – сказал Клопп.

Ранее Матип из-за травмы бедра пропустил два месяца – в апреле и мае этого года.