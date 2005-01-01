Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

Брат Матипа: «Организация матча в Париже недостойна финала ЛЧ! Слезоточивый газ применен в скоплении детей и обычных фанатов!»

Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов. Матч отложен из-за беспорядков.

«Организация вокруг и на стадионе недостойна финала ЛЧ! Использовать слезоточивый газ в местах с детьми и обычными болельщиками опасно!» – сказал Матип.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Полицейские и стюарды пострадали в ходе беспорядков перед финалом ЛЧ
Люди с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков возле «Стад де Франс»
Финал Лиги чемпионов стартовал с задержкой в 36 минут из-за беспорядков 8
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:24
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +13667

    Fusballer 26 минут назад

    Толерастные гейропейцы. Дерьмократия в действии))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3268

    Enter2006 > Fusballer 15 минут назад

    пусть скажут спасибо что цветной радужный флаг кое куда не успели никому засунуть в ходе беспорядков и кроссы на лабутены поменять ))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7027

    Томик 33 минуты назад

    Кошка кинула котят - мы все знаем, кто в этом виноват. Жду заявлений. Представляю, если бы у нас что-то подобное произошло при проведении финала ЛЧ... Изговнялись бы уже все - и це, и не цеевропейцы. Лишить бы права проведения международных соревнований лет на десять. Но это другое...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3637

    Spirit_78 36 минут назад

    В Питере провели бы блестяще, как это было с ЧМ-2018 и с ЧЕ-2020.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1921

    LOKOfanatik19 38 минут назад

    Жизнь конечно пошла, то ли хорошо, то ли плохо, что каждый может кричать про все..... смотрят только с одной стороны, игнорируя другую.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +63

    NET VOINE > LOKOfanatik19 33 минуты назад

    И не говори.Брат Матипа высказал.....Фсе не будет финала ЛЧ )))
    Бомба ---накуя такое даете ?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7445

    vladik12 > NET VOINE 26 минут назад

    Разберутся без Вас, что давать, думаю).

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11