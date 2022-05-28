Брат Матипа: «Организация матча в Париже недостойна финала ЛЧ! Слезоточивый газ применен в скоплении детей и обычных фанатов!»

Марвин Матип, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов. Матч отложен из-за беспорядков.

«Организация вокруг и на стадионе недостойна финала ЛЧ! Использовать слезоточивый газ в местах с детьми и обычными болельщиками опасно!» – сказал Матип.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» опоздал на матч, но уже разминается.

Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге.

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