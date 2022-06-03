«Реал» потребовал от УЕФА объяснений по поводу выбора места проведения финала ЛЧ

«Реал» опубликовал официальное заявление по поводу беспорядков возле «Стад де Франс» до и во время финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Старт матча пришлось отложить на 36 минут.

Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла против них слезоточивый газ.

Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Учитывая печальные события, случившиеся 28 мая в окрестностях и у входа на стадион «Стад де Франс», в том числе и внутри самого стадиона, «Реал Мадрид» хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, которые стали жертвами этих событий:

1. Мы хотим знать, какими были причины, побудившие выбрать именно это место проведения финала, и какие критерии были приняты во внимание с учетом того, что произошло в тот день.

2. Аналогичным образом мы просим ответов и объяснений по поводу того, кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными. Поведение некоторых из них на протяжении всех этих событий было образцовым.

Мы полагаем, что события, которые должны были стать великим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на игре, закончились печально и вызвали глубокое возмущение во всем мире.

Как было ясно видно на снимках, представленных медиа, многие фанаты подверглись жестоким нападениям, преследованиям и ограблениям.

Некоторые события также имели место, когда болельщики ехали на машинах или в автобусах, опасаясь за свою физическую неприкосновенность. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Футбол передал миру образ, далекий от тех ценностей и целей, которые он всегда должен преследовать.

Наши болельщики и фанаты заслуживают ответа и объяснения ситуации, чтобы вещи, подобные тем, с которыми мы столкнулись, навсегда исчезли из футбола и спорта», – говорится в заявлении «Реала».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?