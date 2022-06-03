Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал» потребовал от УЕФА объяснений по поводу выбора места проведения финала ЛЧ

«Реал» потребовал от УЕФА объяснений по поводу выбора места проведения финала ЛЧ

3 июня 2022, 14:57
7

«Реал» опубликовал официальное заявление по поводу беспорядков возле «Стад де Франс» до и во время финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

  • Старт матча пришлось отложить на 36 минут.
  • Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла против них слезоточивый газ.
  • Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

«Учитывая печальные события, случившиеся 28 мая в окрестностях и у входа на стадион «Стад де Франс», в том числе и внутри самого стадиона, «Реал Мадрид» хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, которые стали жертвами этих событий:

1. Мы хотим знать, какими были причины, побудившие выбрать именно это место проведения финала, и какие критерии были приняты во внимание с учетом того, что произошло в тот день.

2. Аналогичным образом мы просим ответов и объяснений по поводу того, кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными. Поведение некоторых из них на протяжении всех этих событий было образцовым.

Мы полагаем, что события, которые должны были стать великим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на игре, закончились печально и вызвали глубокое возмущение во всем мире.

Как было ясно видно на снимках, представленных медиа, многие фанаты подверглись жестоким нападениям, преследованиям и ограблениям.

Некоторые события также имели место, когда болельщики ехали на машинах или в автобусах, опасаясь за свою физическую неприкосновенность. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Футбол передал миру образ, далекий от тех ценностей и целей, которые он всегда должен преследовать.

Наши болельщики и фанаты заслуживают ответа и объяснения ситуации, чтобы вещи, подобные тем, с которыми мы столкнулись, навсегда исчезли из футбола и спорта», – говорится в заявлении «Реала».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
УЕФА извинился за организацию финала Лиги чемпионов 2
Чеферин и Аль-Хелайфи настояли на переносе финала ЛЧ в Париж, несмотря на предупреждения о проблемах с преступностью (La Sexta) 2
«Ливерпуль» предложил болельщикам психологическую помощь после финала ЛЧ 2
Источник: сайт «Реала»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ElninoO
1654258309
Суперлига наносит ответный удар..
Ответить
Fusballer
1654259119
Гейропейский дерьмократический беспредел с подачи америкосов - вот причина.
Ответить
Ганнибал Лектор
1654259912
На.х.рен этот коррумпированный УЕФА. Создавайте Суперлигу, где будет спорт и сверхдоходы, а не политика и лизоблюдство
Ответить
jek718875
1654262741
В свете этих событий, РЕАЛ требует переиграть матч ЛЧ,я не против
Ответить
ItalianFootball
1654328783
1) Деньги. 2) Деньжища. 3) Баблоиды. 4) Зеленые. 5) Налик. 6) Кэш. 7) Тугричанские. 8) У.Е. 9) Нахлебнамазательные. 10) Все выше перечисленное. Видите, все объективно, причин много.
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
2
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
2
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
16
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
5
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
2
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
15
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+