УЕФА извинился за организацию финала Лиги чемпионов

УЕФА выпустил официальное заявление по событиям вокруг финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Возле стадиона были беспорядки, а ряд болельщиков не смогли попасть на игру.

«УЕФА приносит искренние извинения, которым пришлось пережить пугающие события. Такое не должно повториться.

Проводится независимая проверка. Устанавливается полная картина и хронология происходящего», – заверила организация.

В Париже в день финала были столкновения с полицией.

Среди полицейских были пострадавшие.

Следующий финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.

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