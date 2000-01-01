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УЕФА извинился за организацию финала Лиги чемпионов

УЕФА выпустил официальное заявление по событиям вокруг финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Возле стадиона были беспорядки, а ряд болельщиков не смогли попасть на игру.

«УЕФА приносит искренние извинения, которым пришлось пережить пугающие события. Такое не должно повториться.

Проводится независимая проверка. Устанавливается полная картина и хронология происходящего», – заверила организация.

  • В Париже в день финала были столкновения с полицией.
  • Среди полицейских были пострадавшие.
  • Следующий финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.

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Источник: УЕФА

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