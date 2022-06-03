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УЕФА извинился за организацию финала Лиги чемпионов

3 июня 2022, 20:20
2

УЕФА выпустил официальное заявление по событиям вокруг финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1). Возле стадиона были беспорядки, а ряд болельщиков не смогли попасть на игру.

«УЕФА приносит искренние извинения, которым пришлось пережить пугающие события. Такое не должно повториться.

Проводится независимая проверка. Устанавливается полная картина и хронология происходящего», – заверила организация.

  • В Париже в день финала были столкновения с полицией.
  • Среди полицейских были пострадавшие.
  • Следующий финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1654328553
Кадыров заставил, не иначе. Извинись.
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BRO_football
1655213147
Перед Россией им надо извиниться.
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