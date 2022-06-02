«Ливерпуль» предложил болельщикам психологическую помощь после финала ЛЧ

«Ливерпуль» хочет помочь фанатам, которые ездили на финал Лиги чемпионов в Париж.

Около 2700 болельщиков с билетами не попали на стадион из-за беспорядков.

Полиция применяла против людей слезоточивый газ.

«Ливерпуль» проиграл в финальном матче «Реалу» (0:1).

Клуб объявил о готовности оказать финансовую помощь учреждениям, в которые обращаются фанаты «Ливерпуля», столкнувшиеся с психологическими проблемами.

Также «Ливерпуль» призвал провести официальное расследование причин произошедшего возле «Стад де Франс».

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