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«Ливерпуль» предложил болельщикам психологическую помощь после финала ЛЧ

«Ливерпуль» хочет помочь фанатам, которые ездили на финал Лиги чемпионов в Париж.

  • Около 2700 болельщиков с билетами не попали на стадион из-за беспорядков.
  • Полиция применяла против людей слезоточивый газ.
  • «Ливерпуль» проиграл в финальном матче «Реалу» (0:1).

Клуб объявил о готовности оказать финансовую помощь учреждениям, в которые обращаются фанаты «Ливерпуля», столкнувшиеся с психологическими проблемами.

Также «Ливерпуль» призвал провести официальное расследование причин произошедшего возле «Стад де Франс».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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