Чеферин и Аль-Хелайфи настояли на переносе финала ЛЧ в Париж, несмотря на предупреждения о проблемах с преступностью (La Sexta)

Стали известны новые подробности переноса финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Французская столица была выбрана благодаря лоббированию главы УЕФА Александера Чеферина и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Решение принималось в период между играми «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Аль-Хелайфи был уверен, что парижане после домашней победы 1:0 пройдут дальше и будут претендовать на выход в финал, поэтому хотел сделать его для команды домашним.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго предупреждала, что проведение матча на «Стад де Франс» опасно для болельщиков из-за проблем с преступностью в этом районе.

Несмотря на это, Чеферин и Аль-Хелайфи поставили свои интересы выше безопасности фанатов, которые в итоге пострадали в столкновениях с полицией.

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