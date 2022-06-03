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  • Чеферин и Аль-Хелайфи настояли на переносе финала ЛЧ в Париж, несмотря на предупреждения о проблемах с преступностью (La Sexta)

Чеферин и Аль-Хелайфи настояли на переносе финала ЛЧ в Париж, несмотря на предупреждения о проблемах с преступностью (La Sexta)

3 июня 2022, 16:54
2

Стали известны новые подробности переноса финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Французская столица была выбрана благодаря лоббированию главы УЕФА Александера Чеферина и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Решение принималось в период между играми «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Аль-Хелайфи был уверен, что парижане после домашней победы 1:0 пройдут дальше и будут претендовать на выход в финал, поэтому хотел сделать его для команды домашним.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго предупреждала, что проведение матча на «Стад де Франс» опасно для болельщиков из-за проблем с преступностью в этом районе.

Несмотря на это, Чеферин и Аль-Хелайфи поставили свои интересы выше безопасности фанатов, которые в итоге пострадали в столкновениях с полицией.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: La Sexta
Лига чемпионов Ливерпуль Реал
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1654269272
Комментарий к предыдущей новости: Савин - мужик!
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ItalianFootball
1654328664
Вот же шь падаль коррупционная.
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