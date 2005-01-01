Начало финала Лиги чемпионов отложено из-за опоздания «Ливерпуля»

2я полтораха уже отурыта, а таджичка еще песни поет
Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» начнется с опозданием. Ориентировочное время стартового свистка – 22:15 по Москве.
Причина – задержка «Ливерпуля», который из-за пробок в Париже не успел вовремя приехать на стадион.
- Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов (13).
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?