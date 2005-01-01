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Начало финала Лиги чемпионов отложено из-за опоздания «Ливерпуля»

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» начнется с опозданием. Ориентировочное время стартового свистка – 22:15 по Москве.

Причина – задержка «Ливерпуля», который из-за пробок в Париже не успел вовремя приехать на стадион.

  • Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Реал» – рекордсмен по титулам Лиги чемпионов (13).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: твиттер УЕФА

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1299

    Loko_Roma 39 минут назад

    2я полтораха уже отурыта, а таджичка еще песни поет

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +45

    E5 42 минуты назад

    пока они начнут, я уж в АВНО буду

    0
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    Рейтинг: +45

    E5 > E5 32 минуты назад

    35мин это слишком много

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +19499

    Аvenger 58 минут назад

    Клопп интервью незалежной даёт

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +464

    SpartakMoskwa > Аvenger 46 минут назад

    Аахахх
    Хорош

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +470

    andruhs > Аvenger 5 минут назад

    Друганы пишут оттуда!
    Тут такая промывка мозгов по всем направлениям, что если бы мы не знали как оно на самом деле, точно могли поверить.
    Не судите Клоппа строго. Он один из всех.

    0
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    Рейтинг: +7445

    vladik12 1 час назад

    "Ливерпулю" забыли сказать, что финал в Париже, а не в Питере?

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    Рейтинг: +13667

    Fusballer 1 час назад

    На метро бы ехали, бояре.

    2
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