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    Матип может выбыть на несколько недель из-за повреждения. Ранее травмировались ван Дейк и Гомес

    Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму в игре с «Вест Бромвичем» (1:1).

    По информации Daily Mail, сегодня футболисту предстоит обследование, которое определит степень серьезности повреждения. Матип может пропустить несколько недель.

    Ранее из-за травм на длительный срок выбыла основная пара центральных защитников «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

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    Источник: Daily Mail

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