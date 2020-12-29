Матип может выбыть на несколько недель из-за повреждения. Ранее травмировались ван Дейк и Гомес

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму в игре с «Вест Бромвичем» (1:1).

По информации Daily Mail, сегодня футболисту предстоит обследование, которое определит степень серьезности повреждения. Матип может пропустить несколько недель.

Ранее из-за травм на длительный срок выбыла основная пара центральных защитников «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.