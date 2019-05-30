The Telegraph: «Ливерпуль» продлит контракты с Матипом и Милнером

Милнер-железный человек. Продлить с ним контракт отличное решение,он в своем возрасте любому пацану фору даст.
В ближайшее время «Ливерпуль» заключит новые контракты с защитником Жоэлем Матипом и хавбеком Джеймсом Милнером.
По информации The Telegraph, клуб объявит о продлении соглашений после финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня в Мадриде.
Оба футболиста подпишут контракты, рассчитанные до лета 2021 года.
- 27-летний Матип в сезоне-2018/19 сыграл 30 матчей в составе «Ливерпуля» и забил один мяч.
- В активе 33-летнего Милнера 44 игры, семь голов и семь результативных передач.
- Действующие контракты игроков с клубом истекают следующим летом.