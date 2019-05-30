The Telegraph: «Ливерпуль» продлит контракты с Матипом и Милнером

В ближайшее время «Ливерпуль» заключит новые контракты с защитником Жоэлем Матипом и хавбеком Джеймсом Милнером.

По информации The Telegraph, клуб объявит о продлении соглашений после финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня в Мадриде.

Оба футболиста подпишут контракты, рассчитанные до лета 2021 года.