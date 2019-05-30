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    The Telegraph: «Ливерпуль» продлит контракты с Матипом и Милнером

    В ближайшее время «Ливерпуль» заключит новые контракты с защитником Жоэлем Матипом и хавбеком Джеймсом Милнером.

    По информации The Telegraph, клуб объявит о продлении соглашений после финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня в Мадриде.

    Оба футболиста подпишут контракты, рассчитанные до лета 2021 года.

    • 27-летний Матип в сезоне-2018/19 сыграл 30 матчей в составе «Ливерпуля» и забил один мяч.
    • В активе 33-летнего Милнера 44 игры, семь голов и семь результативных передач.
    • Действующие контракты игроков с клубом истекают следующим летом.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 3 часа назад

      Милнер-железный человек. Продлить с ним контракт отличное решение,он в своем возрасте любому пацану фору даст.

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      Рейтинг: +82

      k2-91 6 часов назад

      Правильно! Милнер в своём возрасте делает большой объём работы в центре и подменяет Робертсона и Арнольда при травмах. А Матип в матчах против Барсы сыграл так, как будто он топ защитник, хотя с него ещё недавно все смеялись как и с Ловрена, надеюсь он в финале и следующем сезоне продолжит играть на этом новом для себя уровне

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