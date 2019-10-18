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«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом до 2024 года

18 октября 2019, 19:26

Защитник Жоэль Матип и «Ливерпуль» продлили трудовые отношение. Теперь соглашение между сторонами действует до 2024 года, информирует ВВС.

Африканец пополнил англичан в 2016 году, перейдя из «Шальке». Матип вместе с командой является действующим победителем Лиги чемпионов.

  • Матип – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
  • В текущем сезоне защитник провел девять матчей, забил два гола.
  • «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Матип Жоэль
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