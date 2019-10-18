«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом до 2024 года

Защитник Жоэль Матип и «Ливерпуль» продлили трудовые отношение. Теперь соглашение между сторонами действует до 2024 года, информирует ВВС.

Африканец пополнил англичан в 2016 году, перейдя из «Шальке». Матип вместе с командой является действующим победителем Лиги чемпионов.