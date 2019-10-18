«Ливерпуль» продлил контракт с Матипом до 2024 года

Защитник Жоэль Матип и «Ливерпуль» продлили трудовые отношение. Теперь соглашение между сторонами действует до 2024 года, информирует ВВС.
Африканец пополнил англичан в 2016 году, перейдя из «Шальке». Матип вместе с командой является действующим победителем Лиги чемпионов.
- Матип – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
- В текущем сезоне защитник провел девять матчей, забил два гола.
- «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»