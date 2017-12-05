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    • Матип: «В первом матче «Спартак» сильно осложнил жизнь «Ливерпулю», но я все равно считаю, что мы могли выиграть»

    Матип: «В первом матче «Спартак» сильно осложнил жизнь «Ливерпулю», но я все равно считаю, что мы могли выиграть»

    Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» заявил, что считает свою команду фаворитом в завтрашней встрече. Также игрок отметил, что мерсисайдцы волне могли рассчитывать на победу и в первом поединке, который состоялся в Москве в рамках второго тура и завершился ничьей со счетом 1:1.

    Напомним, сам Матип не сможет помочь красным игре с подопечными Массимо Карреры из-за травмы бедра, полученной в выходные.

    «В Лиге чемпионов за ошибки наказывают строго. В гостевом матче со «Спартаком» мы пропустили со штрафного, но кроме этого соперник толком ничего не создал. Как я сказал, в Лиге чемпионов наказание следует незамедлительно. Нужно реализовывать свои моменты и не давать шансов другой команде. К сожалению, это удавалось нам не всегда, да и сопернику надо отдать должное.

    В первом матче «Спартак» до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве. Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым. В домашнем матче с «Севильей» все увидели, что «Спартак» может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка», – сказал Матип.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 13:53
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    Комментарии (2)
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    vitvik
    1512498381
    Мерсисайдцы вполне могли рассчитывать на победу и в первом поединке, который состоялся в Москве в рамках второго тура и завершился ничьей со счетом 1:1. Тем более, что у «Спартака» почти половина основного состава вышло на поле. Травмированных было всего 6-7 игроков, которые обычно играют в составе.
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