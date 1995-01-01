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    The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп летом хочет сделать серьезную чистку состава, сообщает The Mirror.

    По информации источника, мерсисайдский клуб могут покинуть сразу десять футболистов – это Симон Миньоле, Натаниэл Клайн, Альберто Морено, Жоэль Матип, Ови Эджария, Педро Чиривелья, Марко Груйич, Адам Лаллана, Дивок Ориги и Даниэль Старридж.

    • После 33 сыгранных матчей «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.
    • В 1/4 финала Лиги чемпионов красные противостоят «Порту». Первая игра завершилась победой англичан со счетом 2:0.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21265

      portero 21 минуту назад

      продавцов много и все хотят заработать, вот и увидим какова ликвидность и ценник на игроков, а не фантазии агентов.

      0
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      Рейтинг: +68213

      Рубик Докоян 22 минуты назад

      Это "лавочники" и они погоды в Ливере не делают, а на их место можно будет купить качественных игроков для ротации.

      1
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      Рейтинг: +114

      SK9 1 час назад

      Продажа этих всех игроков никак не повлияет на Ливерпуль, только на некоторые позиции нужно будет сделать несколько хороших приобретений

      0
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      Рейтинг: +973

      Axe111 1 час назад

      Сане в спартак пжл

      0
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      Рейтинг: +85

      rasim05 2 часа назад

      Натаниэл Клайн, Адам Лаллана и Дивок Ориги - их зря

      1
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      Рейтинг: +82

      karamaltyk > rasim05 1 час назад

      По Адаму-100%, по остальным 80-70% соответственно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5075

      Skull_Boy 2 часа назад

      А где Ловрен, редкий мешок

      2
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