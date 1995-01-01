The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками

продавцов много и все хотят заработать, вот и увидим какова ликвидность и ценник на игроков, а не фантазии агентов.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп летом хочет сделать серьезную чистку состава, сообщает The Mirror.
По информации источника, мерсисайдский клуб могут покинуть сразу десять футболистов – это Симон Миньоле, Натаниэл Клайн, Альберто Морено, Жоэль Матип, Ови Эджария, Педро Чиривелья, Марко Груйич, Адам Лаллана, Дивок Ориги и Даниэль Старридж.
- После 33 сыгранных матчей «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ.
- В 1/4 финала Лиги чемпионов красные противостоят «Порту». Первая игра завершилась победой англичан со счетом 2:0.