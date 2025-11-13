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Ботафого
Хаким Зиеш
€ 4,50 млн
Хаким Зиеш
Ботафого
19 марта 1993 (33)
#22 | Полузащитник
180 см
Марокко
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Публикации
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
«Галатасарай» расторг контракт с полуфиналистом ЧМ-2022, которым интересовался «Спартак»
2025.01.30 09:18
Агент Зиеша высказался о возможном переходе экс-игрока «Челси» в РПЛ
2024.12.24 20:26
1
Фото
Промес встретился в ОАЭ с призером ЧМ-2022
2024.07.20 15:47
2
Зиеш повторил достижение Роналду и Неймара в ЛЧ
2023.11.30 16:57
1
Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
2023.11.30 10:37
Промес не исключил трансфер Зиеша в «Спартак»
2023.10.07 00:38
1
Фото
«Галатасарай» арендовал полузащитника «Челси»
2023.08.20 10:20
«Галатасарай» подпишет вингера, от которого отказался «Спартак»
2023.08.19 10:49
5
«Спартак» отказался от трансфера Зиеша по двум причинам
2023.07.06 20:30
6
Шесть игроков «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию
2023.06.19 19:19
1
Видео
Зиешу подарили футболку «Спартака»
2023.06.05 21:12
Промес не исключил переход игрока «Челси» в «Спартак»
2023.06.05 14:37
10
«Он любит «Спартак»: Промес объяснил приезд в Россию Зиеша
2023.06.04 22:11
5
Видео
Бузова, Зиеш – специальные гости премии РПЛ
2023.06.04 19:11
1
Фото
Зиеш из «Челси» завтра посетит стадион «Спартака»
2023.06.04 15:09
4
«Челси» открыт к предложениям по восьми футболистам
2023.04.22 16:51
«ПСЖ» претендует на трех футболистов из АПЛ
2023.04.14 14:23
Зиеш может сменить один лондонский клуб на другой
2023.04.09 15:25
«Челси» летом выставит на трансфер восемь игроков
2023.03.30 07:40
1
12 игроков могут покинуть «Челси» летом
2023.03.07 14:26
8
«Бавария» интересуется вингером «Челси»
2023.02.20 08:16
2
Два игрока «Челси» готовы летом покинуть клуб
2023.02.06 10:47
Пост
Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна
2023.02.01 23:41
Зиеш не перешел в «ПСЖ» из-за «Челси», который отправил документы позже дедлайна
2023.02.01 09:54
2
Зиеш прилетел в Париж. «ПСЖ» арендует его у «Челси»
2023.01.31 11:44
1
Зиеш согласился перейти из «Челси» в «ПСЖ»
2023.01.31 07:59
«ПСЖ» вместо Малкома может подписать вингера «Челси»
2023.01.31 00:10
«Рома» связалась с агентом Зиеша
2023.01.22 14:57
1
2
3
4
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
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Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
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Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
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Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
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