Шесть игроков «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию

«Челси» рассчитывает сбалансировать трансферный баланс за счет продажи нескольких футболистов в Саудовскую Аравию.

Этим летом лондонский клуб могут покинуть шесть игроков, у которых есть предложения из азиатской страны:

Канте, вероятно, перейдет в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента. Лукаку пока не хочет уезжать из Европы. По остальным ведутся переговоры.

«Челси» намерен заработать около 230 миллионов фунтов, если все шестеро уедут в Саудовскую Аравию.