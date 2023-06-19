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    Шесть игроков «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию

    «Челси» рассчитывает сбалансировать трансферный баланс за счет продажи нескольких футболистов в Саудовскую Аравию.

    Этим летом лондонский клуб могут покинуть шесть игроков, у которых есть предложения из азиатской страны:

    Канте, вероятно, перейдет в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента. Лукаку пока не хочет уезжать из Европы. По остальным ведутся переговоры.

    «Челси» намерен заработать около 230 миллионов фунтов, если все шестеро уедут в Саудовскую Аравию.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      Napaleon Banapart 48 минут назад

      Да стартуйте туда всем состовом. Аль Шелси.. (Нет у арабов Ч)

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