«Бавария» интересуется вингером «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может летом оказаться в Германии.

На 29-летнего футболиста претендует «Бавария», которая готова составить конкуренцию «ПСЖ».

Зиеш на сегодняшний день больше склоняется к варианту с парижанами.

Рыночная стоимость марокканца – 20 миллионов евро.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 18 матчах.

В января переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался из-за «Челси», который выслал документы позже дедлайна.

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