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    «Бавария» интересуется вингером «Челси»

    Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может летом оказаться в Германии.

    На 29-летнего футболиста претендует «Бавария», которая готова составить конкуренцию «ПСЖ».

    Зиеш на сегодняшний день больше склоняется к варианту с парижанами.

    • Рыночная стоимость марокканца – 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • В января переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался из-за «Челси», который выслал документы позже дедлайна.

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    Источник: Fichajes

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