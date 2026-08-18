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  • «Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»

«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»

18 августа, 22:41
12

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

– Скоро в Петербурге концерт Канье Уэста, нравится он?

– Нормально отношусь, но думаю, что он не приедет. Был бы выходной – сходил бы на его концерт. Но, честно, лучше бы на Сергея Жукова сходил.

  • Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», домашнем стадионе «Зенита».
  • Самые дешевые билеты на концерт Канье Уэста стоили 9 тысяч рублей.
  • Круговой раньше выступал за «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
Комментарии (12)
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Alexander.saf
1787082882
Ты бы лучше в футбол играл
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САДЫЧОК
1787082944
Лучше тренируйся! Три раза получилось навесить точно и всё! Тридцать три раза навесы вникуда!
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VVM1964
1787082980
Что скажет тутошняя футбольная общественность на предстоящее выступление нациста на баклан-арене ???...
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BRO_football
1787086590
Эх, знали бы люди какие "веселые" посты писал Канье Уэст у себя в Твиттере, быстренько бы отменили все концерты в России. Странно, что ещё никто не пожаловался в нужные органы.
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subbotaspartak
1787109463
Канье Уэст...Сергей Жуков...А есть разница?
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Бумбраш
1787111729
На баклан ворене будет петь вражина России,для вшивых главное бабки,и ведь наберётся полный стадион дэбилов,поцреоты мля..
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Garrincha58
1787116326
Даже бесплатно и без Fan ID не пошёл бы на матч с ЦСКА
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bashnat013
1787122098
Интересно а по другим городам его повезут а то московский зоопарк хочет его пригласить!
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DMитрий
1787126045
На обоих по "большому" можно сходить!
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