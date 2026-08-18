«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

– Скоро в Петербурге концерт Канье Уэста, нравится он?

– Нормально отношусь, но думаю, что он не приедет. Был бы выходной – сходил бы на его концерт. Но, честно, лучше бы на Сергея Жукова сходил.