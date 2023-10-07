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    Промес не исключил трансфер Зиеша в «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес не исключил приход в команду Хакима Зиеша.

    – Летом к тебе в гости в Москву приезжал Хаким Зиеш. Как вы провели время?

    – Отлично, устроил ему экскурсию. Мы съездили на торжественный вечер РПЛ, где вручали награды по итогам сезона, побывали на матче медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой», посидели в ресторане. Ему очень понравилось. Он еще обязательно вернется.

    – Ты шутил, что однажды Зиеш может оказаться в «Спартаке».

    – Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит лишь от клуба и игрока. Одно могу сказать точно: Зиеш любит Россию.

    – А про другого твоего друга, Мемфиса Депая, можно так сказать?

    – Мемфис все еще не навестил меня в Москве! Но когда у него будет время, он должен это сделать.

    • У 30-летнего Зиеша нет матчей за «Галатасарай» – он травмирован.
    • Стамбульцы арендовали марокканца у «Челси» до лета.
    • Полузащитник стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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