Два игрока «Челси» готовы летом покинуть клуб

Пьер-Эмерик Обамеянг и Хаким Зиеш хотят уйти из «Челси» во время летнего трансферного окна.

Оба футболиста планировали покинуть лондонский клуб зимой, но в итоге остались на «Стэмфорд Бридж».

33-летний Обамеянг не смог сменить команду из-за правил ФИФА, запрещающих одному игроку выступать более чем за два клуба в течение сезона.

29-летний Зиеш в конце января едва не оказался в «ПСЖ». Аренда сорвалась в последний момент из-за проблем с документами.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно