12 игроков могут покинуть «Челси» летом

Половину из них вполне пригодные игроки. Придется заново создавать команду а это может занять много времени да еще не известно кто придет на их место.
Стало известно, какие футболисты могут уйти из «Челси» по окончании сезона.
Под вопросом находится будущее в лондонском клубе 12 игроков:
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Хаким Зиеш
- Кристиан Пулишич
- Кай Хаверц
- Эдуар Менди
- Мэйсон Маунт
- Матео Ковачич
- Рубен Лофтус-Чик
- Конор Галлахер
- Трево Чалоба
- Денис Закария
- Ромелу Лукаку
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