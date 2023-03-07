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    12 игроков могут покинуть «Челси» летом

    Стало известно, какие футболисты могут уйти из «Челси» по окончании сезона.

    Под вопросом находится будущее в лондонском клубе 12 игроков:

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    Источник: The Telegraph

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    07.03.2023 14:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 19:47

      Половину из них вполне пригодные игроки. Придется заново создавать команду а это может занять много времени да еще не известно кто придет на их место.

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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 7 марта, 15:58

      В этом списке поражает только, то, что в нем есть Маунт и Галлахер

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 7 марта, 15:42

      Целая команда.. Думаю скатай они сейчас двухсторонку с теми кто останется результат был бы интересным...

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      Рейтинг: +912

      Таврида 7 марта, 15:07

      Менди то шо натворил? Кепа опять в основу?

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > Таврида 7 марта, 15:48

      По мнению Боэли слишком загорелый и черезчур высок...

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 7 марта, 14:35

      Серьезно Хаверц, Менди, Ковачич и Маунт которые хоть как-то и что-то делают на поле

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Skull_Boy 7 марта, 15:05

      Особенно Менди который вообще не играет

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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > Dgad 7 марта, 16:51

      Может поэтому у Челси проблемы? Если Менди сидит , а Кепа играет...

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