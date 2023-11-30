Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

УЕФА обнародовал список из четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В него вошли полузащитники Хаким Зиеш («Галатасарай»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоау Мариу («Бенфика»), нападающий Чиро Иммобиле («Лацио»).

Зиеш забил 2 гола и отдал 1 передачу в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Фоден отметился 1 мячом и 2 голевыми пасами во встрече с «РБ Лейпциг» (3:2).

Жоау Мариу оформил хет-трик в поединке с «Интером» (3:3).

Иммобиле сделал дубль в игре с «Селтиком» (2:0).