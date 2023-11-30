Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

УЕФА обнародовал список из четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
В него вошли полузащитники Хаким Зиеш («Галатасарай»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоау Мариу («Бенфика»), нападающий Чиро Иммобиле («Лацио»).
Зиеш забил 2 гола и отдал 1 передачу в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).
Фоден отметился 1 мячом и 2 голевыми пасами во встрече с «РБ Лейпциг» (3:2).
Жоау Мариу оформил хет-трик в поединке с «Интером» (3:3).
Иммобиле сделал дубль в игре с «Селтиком» (2:0).
- Жоау Мариу вступал за «Локомотив» в 2019–2020 годах.
- По итогам предыдущих туров лучшими игроками становились Галено («Порту»), Альваро Мората («Атлетико»), Эванилсон («Порту») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Источник: Официальный сайт УЕФА