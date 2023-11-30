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    • Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

    Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

    УЕФА обнародовал список из четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

    В него вошли полузащитники Хаким Зиеш («Галатасарай»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоау Мариу («Бенфика»), нападающий Чиро Иммобиле («Лацио»).

    Зиеш забил 2 гола и отдал 1 передачу в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

    Фоден отметился 1 мячом и 2 голевыми пасами во встрече с «РБ Лейпциг» (3:2).

    Жоау Мариу оформил хет-трик в поединке с «Интером» (3:3).

    Иммобиле сделал дубль в игре с «Селтиком» (2:0).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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