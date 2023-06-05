Промес не исключил переход игрока «Челси» в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в московский клуб.

«Может ли когда-нибудь Зиеш перейти в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» – заявил Промес.