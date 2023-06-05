Промес не исключил переход игрока «Челси» в «Спартак»

Хаким Зиеш классный игрок, вряд ли переедет в Россию, тем более сейчас....
Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в московский клуб.
«Может ли когда-нибудь Зиеш перейти в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» – заявил Промес.
- Промес и Зиеш играли вместе в «Аяксе».
- Вчера Зиеш посетил премию РПЛ в Москве.
- Хаким сегодня посетит матч Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».
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