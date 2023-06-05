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    Промес не исключил переход игрока «Челси» в «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в московский клуб.

    «Может ли когда-нибудь Зиеш перейти в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» – заявил Промес.

    • Промес и Зиеш играли вместе в «Аяксе».
    • Вчера Зиеш посетил премию РПЛ в Москве.
    • Хаким сегодня посетит матч Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3566

      FRZZ 1 час назад

      Хаким Зиеш классный игрок, вряд ли переедет в Россию, тем более сейчас....

      1
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      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 2 часа назад

      Такой тупой вопрос от журналюги

      0
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      Рейтинг: +1026

      партизан84 2 часа назад

      Все дело в мотивации, вот Мозес по полю ходит пешком и на кой такие мастера?

      1
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      Рейтинг: +18556

      NewLife 2 часа назад

      Мароканец хорош, если сохранил форму после ЧМ. 30лет не проблема, еще лет 5 поиграет вместе с Зобниным и Мартинсом

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      Рейтинг: +29898

      JTherry > NewLife 1 час назад

      может, Зиеш научит Зобнина бить по воротам, теплится слабая надежда...) хотя этот трансфер из области фантастики в сегодняшней России...

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      Рейтинг: +33911

      oyabun > JTherry 1 час назад

      В крайнем матче сезона комментаторы, говоря об очередном промахе Зобнина, объяснили это тем что "мяч свалился с ноги". Учитывая что Зоба, к сожалению 90% своих ударов по воротам посылает куда угодно но не в ворота, стоит любой удар "мяч свалился с ноги" назвать в честь Зобнина - например "Фирменый удар Зобы".

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      Рейтинг: +18556

      NewLife > oyabun 56 минут назад

      Зобнин вообще не умеет бить, но движение и понимание ситуации иногда компенсируют эту беду. Просто тренер должен запретить ему бить по воротам с расстояния больше 3х метров.

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      Рейтинг: +18556

      NewLife > JTherry 54 минуты назад

      Зиеш сам далеко не голеадор, его сила в работе с мячом и пасах.

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      Рейтинг: +29898

      JTherry > NewLife 21 минуту назад

      Зобнин и с трех метров промажет, достаточно вспомнить его удар в матче с Нижним...) но несмотря ни на что он в этом сезоне забил 5 голов, значит тренировал свой "фирменный удар" в угловой флажок из вратарской...) и Зиеш на ЧМ-22 забивал, однако, за сборную Марокко..!

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      Рейтинг: +18957

      ilichkadr 2 часа назад

      Разве что к пенсии............

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