  Главная
  Новости
  Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований

Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований

Сегодня, 19:06

Группа из 48 спортсменов подписала обращение в УЕФА с требованием отстранить Израиль от соревнований.

Среди них хавбек «Кристал Пэлас» Шейк Дукур, бывший вингер «Челси» Хаким Зиеш, сейчас выступающий за «Аль-Духаиль», экс-капитан «Ипсвича» Сэм Морси, бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази.

«[Действия Израиля] нарушают нормы международного гуманитарного права и противоречат принципам уважения, безопасности и мира, которые представляет спорт.

Спорт не может оставаться нейтральным перед лицом несправедливости. Молчание означает признание того, что жизнь одних людей стоит меньше, чем жизнь других», – говорится в письме.

По мнению авторов письма, Израиль должен быть отстранен, пока «не будет соблюдать международное право и не прекратит убийства мирных жителей» в Газе.

Сообщалось, что изначально под письмом стояла подпись полузащитника «Монако» Поля Погба, но на данный момент подписи француза там нет.

  • Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
  • В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.

