Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026.
- Италия будет добывать путевку через стыковые матчи.
- Гаттузо принял сборную в этом году.
- Норвегия вышла на ЧМ напрямую.
«Мы просим прощения у болельщиков. Мы были настоящей командой в первом тайме.
Зализываем раны, поздравляем Норвегию. Нам нужно отталкиваться от первого тайма. В нем мы проявили себя, сделали важные вещи. Во втором тайме было непросто.
В начале второго тайма Норвегия нанесла первый удар в створ, мы испугались. В этом нам нужно прибавлять», – сказал Гаттузо.
Источник: сайт Альфредо Педуллы