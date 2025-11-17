Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026.

Италия будет добывать путевку через стыковые матчи.

Гаттузо принял сборную в этом году.

Норвегия вышла на ЧМ напрямую.

«Мы просим прощения у болельщиков. Мы были настоящей командой в первом тайме.

Зализываем раны, поздравляем Норвегию. Нам нужно отталкиваться от первого тайма. В нем мы проявили себя, сделали важные вещи. Во втором тайме было непросто.

В начале второго тайма Норвегия нанесла первый удар в створ, мы испугались. В этом нам нужно прибавлять», – сказал Гаттузо.