Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»

Агент Марко Трабукки рассказал, что Дженнаро Гаттузо мог возглавить «Краснодар».

«Гаттузо мне звонит: «Что там по России? Узнавай. Мне звонил один игрок, который со мной играл, и сказал, что мной «Динамо» интересуется». Я сказал: «Слушай, Рино, я бы пешком сейчас пошел с тобой в «Динамо», но «Динамо» в очень хорошей стадии переговоров с Валерием Карпиным». Он (Гаттузо) всегда хотел работать в России!

Мы какой-то год были близки к подписанию [контракта] с «Краснодаром». Не договорились по финансам, но не с ним, а с его замом», – сказал Трабукки на ютуб-канале FONBET.