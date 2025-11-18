Тимощук вспомнил, как рубился с Гаттузо и Семаком: «Просто искры летели»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о принципиальных противостояниях с другими полузащитниками в ходе игровой карьеры.

– Кого бы вы назвали двигателем или мотором на поле?

– Например, Гаттузо

– Вы лично с ним знакомы? Ничего себе.

– С Гаттузо у нас много было матчей за сборную и в клубах. И всегда мы в подтрибунке встречались, стояли вместе, выходя на поле.

Перед какой-то игрой он мне сказал: «Тимо, пожалуйста, только не бей меня». А я ему говорю: «Дженнаро, ты типа серьезно? Давай не начинай, ты сейчас мне здесь рассказываешь, а только мы на поле выйдем – ты просто как понесешься!»

Естественно, он понимал, что я тоже играю жестко, неуступчиво – мы друг другу никогда не хотели уступать, естественно, рубились так на футбольном поле.

Таким я запомнил и Сергея Богдановича [Семака] – когда мы друг с другом играли, просто искры летели. Естественно, это со взаимоуважением, но это говорит о том, что человек не хотел уступать ни в единоборстве, ни в чем-либо.

Как говорится, скажи, кто у тебя полузащита – имеются в виду центральные полузащитники, – и мы скажем, какая у тебя команда. Этих людей можем, наверное, считать мотором команды.