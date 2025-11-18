Введите ваш ник на сайте
  Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты

Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты

Сегодня, 00:45

Завершились еще шесть матчей 10-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.

Германия уверенно победила Словакию и добыла прямую путевку в финальную часть чемпионата мира. То же самое касается сборной Нидерландов.

Чехия разнесла Гибралтар, а Хорватия и Польша с трудом выиграли у Черногории и Мальты соответственно.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 10 тур
Северная Ирландия - Люксембург - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Д. Донли, 44 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Германия - Словакия - 6:0 (4:0)
Голы: 1:0 - Н. Вольтемаде, 18; 2:0 - С. Гнабри, 29; 3:0 - Л. Сане, 36; 4:0 - Л. Сане, 41; 5:0 - Б. Баку, 67; 6:0 - A. Ouédraogo , 79.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 10 тур
Мальта - Польша - 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 - Р. Левандовски, 32; 1:1 - И. Кардона, 36; 1:2 - П. Вшолек, 59; 2:2 - Т. Теума, 68 (с пенальти); 2:3 - П. Зелински, 85.
Таблица турнира Календарь турнира
Нидерланды - Литва - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Т. Рейндерс, 16; 2:0 - К. Гакпо, 58 (с пенальти); 3:0 - Х. Симонс, 60; 4:0 - Д. Мален, 62.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 10 тур
Чехия - Гибралтар - 6:0 (5:0)
Голы: 1:0 - Д. Дудера, 5; 2:0 - Т. Хоры, 18; 3:0 - В. Цоуфал, 32; 4:0 - А. Карабец, 39; 5:0 - Т. Соучек, 44; 6:0 - Р. Гранац, 51.
Таблица турнира Календарь турнира
Черногория - Хорватия - 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 - М. Осмайич, 3; 2:0 - Н. Крстович, 17; 2:1 - И. Перишич, 37 (с пенальти); 2:2 - К. Якич, 72; 2:3 - Н. Влашич, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)
Источник: «Бомбардир»
