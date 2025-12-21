Текст вердикта ФИФА по голу Кержакова Германии в 2005 году

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков опубликовал решение ФИФА по спорному голу в ворота Германии в 2005 году.

«Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову.

В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в РФС для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», – привел текст ФИФА Кержаков в своем телеграм-канале.