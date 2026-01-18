Дзюба оценил идею сыграть совместно с Кержаковым за сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал идею провести совместный матч за сборную России с ним и экс-нападающим Александром Кержаковым.

«Идея вызвать меня и Кержакова в сборную на совместный матч? Можно попробовать. Часто слышу, что многие предлагают себя выпустить за сборную. Но все они забывают, что я действующий футболист, прохожу сборы, тесты и так далее.

Хотелось бы посмотреть на них, сколько они продержится, минут 10-15? Хорохориться это хорошо. И Мостовой может сказать, что готов выйти за сборную. Но больше 10-15 минут они не продержатся, иначе бы продолжали бы играть на профессиональном уровне», – сказал Дзюба.