  • Главная
  • Новости
  • Дзюба оценил идею сыграть совместно с Кержаковым за сборную России

Дзюба оценил идею сыграть совместно с Кержаковым за сборную России

Сегодня, 14:25
6

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал идею провести совместный матч за сборную России с ним и экс-нападающим Александром Кержаковым.

«Идея вызвать меня и Кержакова в сборную на совместный матч? Можно попробовать. Часто слышу, что многие предлагают себя выпустить за сборную. Но все они забывают, что я действующий футболист, прохожу сборы, тесты и так далее.

Хотелось бы посмотреть на них, сколько они продержится, минут 10-15? Хорохориться это хорошо. И Мостовой может сказать, что готов выйти за сборную. Но больше 10-15 минут они не продержатся, иначе бы продолжали бы играть на профессиональном уровне», – сказал Дзюба.

  • На счету 37-летнего форварда «Акрона» официально 31 гол за сборную России, у Кержакова – 30.
  • 21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он вместо Андрея Аршавина забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае признания этого гола, он сравняется по голам с Дзюбой.
  • 43-летний Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1768736096
)) "ЗасЦал.", как говорят местные "коренные" москвичи..)
Ответить
Император 1
1768736784
Вызывайте, у них хоть мотивация будет...
Ответить
Император Бомжей
1768736935
Дзюба уже прошел пару тестов))) То, че нибудь из раздевалки подрежит! То, че нибудь подергает на камеру! Спасибо Артём, лучше 15 минут в матче выдержать, чем болта гонять на камеру.
Ответить
boris63
1768737081
Хватит уже из сборной цирк делать.
Ответить
Spartak_forv@
1768737540
Из сборной сделали какой-то бродячий цирк...
Ответить
zigbert
1768749914
Ну конечно подчеркнул свою значимость.
Ответить
