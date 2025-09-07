Товарищеский матч. «Локомотив» выиграл у клуба из Беларуси

В товарищеском матче клуб из Беларуси «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) дома проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

Голы у российского клуба забили Александр Руденко на 25-й минуте, Зелимхан Бакаев на 47-й и Артем Карпукас на 55-й. Гол Карпукаса оказался победным. У хозяев отличились Алимардон Шукуров на 20-й и Владислав Скавпнев на 66-й.

Товарищеский матч

Торпедо-Белаз (Беларусь) – Локомотив (Россия) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Шукуров, 20; 1:1 – Руденко, 25; 1:2 – Бакаев, 47; 1:3 – Карпукас, 55; 2:3 – Скавпнев, 66.