  • Главная
  • Новости
  • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили: 15 ноября

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили: 15 ноября

Сегодня, 16:32
4

Стал известен стартовый состав на товарищеский матч в котором Россия сыграет с Чили. Игра состоится 15 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Основной состав: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Вахания, Мелeхин, Литвинов, Горшков, Черников, Умяров, Глебов, Батраков, Пруцев, Садулаев, Сергеев, Комличенко,

Главный тренер: Валерий Карпин

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Чили Россия
Комментарии (4)
Инсаров
1763213950
По просьбе футболистов Перу. Не хотят уезжать на родину, так как здесь лучше кормят и деньги платят. Второй матч? А с Чили потом как - нибудь сыграем раза два - три.
Ответить
Инсаров
1763214132
Исправили?
Ответить
FCSpartakM
1763214503
Круто, смотреть мы это, конечно, вряд ли будем
Ответить
subbotaspartak
1763216224
Фамилии есть знакомые, МХАТ?
Ответить
