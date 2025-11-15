Стал известен стартовый состав на товарищеский матч в котором Россия сыграет с Чили. Игра состоится 15 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Основной состав: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Вахания, Мелeхин, Литвинов, Горшков, Черников, Умяров, Глебов, Батраков, Пруцев, Садулаев, Сергеев, Комличенко,

Главный тренер: Валерий Карпин

