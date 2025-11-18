Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов разнес сборную России за товарищеский матч с Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я не удивлюсь, если они и Монголии проиграют. Я всегда прав по футбольным вопросам. Что могу сказать, это позор.

Мне мои друзья передают информацию, что бюджет футбольных клубов выше, чем у хоккейных. Но ведь на хоккее арены битком всегда в отличие от футбола. Надо весь этот РФС перелопатить, разогнать к чертям и сделать устав такой, чтобы футболистам платили по три копейки.

Они все равно больше ничего не умеют, хотя и мяч даже пинать не могут. Позорище, просто позорище, причем в других видах спортсменов критикуют, ругают, а с этих как с гуся вода», – сказал Тихонов.