Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»

Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»

18 ноября 2025, 23:47
13

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов разнес сборную России за товарищеский матч с Чили.

  • Россияне уступили дома со счетом 0:2.
  • Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я не удивлюсь, если они и Монголии проиграют. Я всегда прав по футбольным вопросам. Что могу сказать, это позор.

Мне мои друзья передают информацию, что бюджет футбольных клубов выше, чем у хоккейных. Но ведь на хоккее арены битком всегда в отличие от футбола. Надо весь этот РФС перелопатить, разогнать к чертям и сделать устав такой, чтобы футболистам платили по три копейки.

Они все равно больше ничего не умеют, хотя и мяч даже пинать не могут. Позорище, просто позорище, причем в других видах спортсменов критикуют, ругают, а с этих как с гуся вода», – сказал Тихонов.

Еще по теме:
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана 3
Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили» 3
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой» 3
Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Чили Россия
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1763499125
Я не пойму - мнение звезданутых дедов, причем далеких от футбола, какого хрена тут бесконечно публикуют ???
Ответить
Everest13
1763502528
Жаба душит, у него межсезонье походу, без денег сидит, а эти лодыри по миллиону получают за матч, даже сидя на скамейке)))
Ответить
andrei-sarap-yandex
1763503323
золотые слова...если ужесточат ещё хуже будет....паспорт РФ дороже будет ...ДОЛОЙ ЛИМИТ....
Ответить
Mirak92
1763518568
Так на товарняки реагировать. Вам в больничку надо
Ответить
BarStep
1763526678
«Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»…. Вот соглашусь сегодня с заголовком:)
Ответить
Интерес
1763549716
Поразительно, когда даже бывшие футболисты не знают(хотя бы исторически, ретроспективно) является-ли та или иная сборная представителем футбольной страны. А ведь и СССР часто играл трудно с латиносами, особенно высокогорными.А тут из уст известного футболиста пренебрежительное сравнение с действительно пока нефутбольной Монголией.
Ответить
Xesus
1763624127
Кто на что учился
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
2
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+