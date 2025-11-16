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  • Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»

Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»

16 ноября 2025, 23:30
3

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение от Чили.

  • Товарищеский матч Россия – Чили прошел в субботу в Сочи.
  • Команда Валерия Карпина уступила со счетом 0:2.

– Может, с Чили стоило играть где‑нибудь на севере? У нас тут снег выпал, минусовая температура – там бы мы их точно обыграли.

– Тогда бы мы не получили такого праздника, который был в Сочи. Было очень много зрителей – я вообще не помню, когда в Сочи собиралось больше 30 тысяч. Хорошее качество газона – для нас это было очень важно. Нам не нужна была победа любой ценой, прежде всего нужно было проверить свои сильные и слабые стороны с хорошим соперником. Поэтому я бы этот матч однозначно занес в копилку сборной России, потому что не так часто приходится играть с соперником такого уровня.

В этом слоте нам повезло – было два достойных соперника. Последний матч дал нам много информации. Я считаю, что мы провели его на очень хорошем уровне. Мы не забили очень много своих моментов, а соперник воспользовался нашими ошибками. Есть над чем работать – к весне проведем работу над ошибками.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Чили Россия Писарев Николай
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1763356399
Нам не нужен такой тренер , как Писареа! Только Победа и с Таким настроем футболисты и тренеры должны выходить до матча, во время и после матча!
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АЛЕКС 58
1763393012
Интересная компашка руководит сборной
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