Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили»

Латераль сборной России Данил Круговой высказался о поражении от Чили в товарищеском матче.

Чилийцы победили россиян в товарищеском матче (2:0).

Россия проиграла впервые с 2021 года.

Теперь россияне соберутся весной.

«Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки.

Второй тайм был более открытым, но не получилось забить», – сказал Круговой.