Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая

Голы: 1:0 - В. Сарвели, 38; 3:0 - Е. Погостнов, 63; 2:0 - Е. Погостнов, 63; 5:0 - Л. Вера, 80; 4:0 - Л. Вера, 80; 7:0 - Н. Комличенко, 87; 6:0 - Н. Комличенко, 87.