Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая

«Локомотив» крупно выиграл на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Команда Михаила Галактионова разгромила «Чэнду Жунчэн» со счетом 4:0.
Один из голов забил новичок «Локо» Лукас Вера.
«Чэнду Жунчэн» – бронзовый призер китайской Суперлиги-2025.
Товарищеские матчи.
Локомотив - Чэнду Жунчэн - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - В. Сарвели, 38; 3:0 - Е. Погостнов, 63; 2:0 - Е. Погостнов, 63; 5:0 - Л. Вера, 80; 4:0 - Л. Вера, 80; 7:0 - Н. Комличенко, 87; 6:0 - Н. Комличенко, 87.
Источник: «Бомбардир»