  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая

Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая

20 января, 17:53
2

«Локомотив» крупно выиграл на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Команда Михаила Галактионова разгромила «Чэнду Жунчэн» со счетом 4:0.

Один из голов забил новичок «Локо» Лукас Вера.

«Чэнду Жунчэн» – бронзовый призер китайской Суперлиги-2025.

Товарищеские матчи.
Локомотив - Чэнду Жунчэн - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - В. Сарвели, 38; 3:0 - Е. Погостнов, 63; 2:0 - Е. Погостнов, 63; 5:0 - Л. Вера, 80; 4:0 - Л. Вера, 80; 7:0 - Н. Комличенко, 87; 6:0 - Н. Комличенко, 87.
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Чэнду Жунчэн Локомотив
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768925379
Даже толстый Вера забил )))
Ответить
Красногорск_Фан
1768925474
на то и товарняк что счет может быть каким угодно
Ответить
