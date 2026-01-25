Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Товарищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу

Вчера, 17:50
18

ЦСКА проиграл в товарищеском матче «Динамо Сам» со счетом 3:4.

Голы у ЦСКА забили Жоао Виктор на 5-й минуте, Лусиано Гонду на 26-й и Матвей Лукин на 82-й.

У клуба из Самарканда отличились Нурилло Тухтасинов на 16-й, Азизбек Амонов на 38-й, Санжар Кодиркулов на 83-й и Абдулахаджон Хошимов на 90-й.

ЦСКА по итогам первой части сезона занимает 4-е место в РПЛ.

Клуб из Узбекистана в прошлом году занял 4-ю позицию в национальном чемпионате.

Товарищеские матчи.

ЦСКА – Динамо Сам – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Жоао Виктор, 5; 1:1 – Тухтасинов, 16; 2:1 – Гонду, 26; 2:2 – Амонов, 38; 3:2 – Лукин, 82; 3:3 – Кодиркулов, 83; 3:4 – Хошимов, 90.

Таблица турнира

Календарь турнира

Ниже представлены видео голов ЦСКА в этой игре.

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Динамо Сам ЦСКА
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769352821
Молодцы, узбеки, задали трёпку "академикам"! Вовремя.Заодно наш эуропеец узнал, что есть такая страна, и где можно и нужно искать"файзуллаевых", подешёвке. А не рыскать "куда подальше".Судя по текстовке, Тороп "уверенно подтвердил свой класс!".Могу себе представить, что было бы, если в воротах стоял Акинфеев!!!
Ответить
swot1205
1769353609
м да, печальненько!
Ответить
...уефан
1769354143
...Гонду, с почином!...
Ответить
За Московский ЦСКА
1769354571
Узбеки нахлобучили по полной программе "претендентов". Пыль в глаза пускают своими псевдотрансферами. Во втором тайме пол состава вышли на поле просто потупить.Что нашло на Челлестини и почему он не выпускает основной состав?
Ответить
Интерес
1769354862
"Балтика"-4 тайма по 30 минут, двумя составами, с таким же результатам 3-4! Узбеки показали клубам РПЛ, как нужно играть с "Балтикой".
Ответить
Дубина
1769359791
Позорники! Ржу..
Ответить
BarStep
1769363736
Все узбеки хотят в ЦСКА, так виден путь через ЦСКА., путь далее.. (не сарказм, примеры есть)
Ответить
FFR
1769364504
Ничего удивительного, сб. Узбекстана тоже выиграла бы у сб. России.
Ответить
ScarlettOgusania
1769365100
пипец, коням узбеки наваляли...) ржу не могу..!!!))) комментов клинера явно не хватает...
Ответить
boris63
1769390784
Смысла нет обсуждать товарняки, первый сбор не для этого.
Ответить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
20
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»
Вчера, 23:04
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
Вчера, 20:21
4
Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА
Вчера, 18:39
1
ВидеоТоварищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу
Вчера, 17:50
18
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
23 января
5
Видео36-летний Ерохин забил в стиле Зидана
22 января
5
ВидеоИздевательский гол Соболева в ворота чемпиона Китая
22 января
2
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил китайцев (4:1) в 1-й игре года
22 января
12
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения от ЦСКА (1:3)
22 января
4
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая
20 января
2
Дзюба оценил идею сыграть совместно с Кержаковым за сборную России
18 января
6
ВидеоОбзор матча Россия – Чили голы и лучшие моменты (Видео)
2025.11.15 19:58
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили: 15 ноября
2025.11.15 16:32
4
ВидеоОбзор матча Россия – Перу голы и лучшие моменты (Видео)
2025.11.12 22:05
1
Назван иностранный клуб, с которым «Зенит» может сыграть в ноябре
2025.10.30 12:17
1
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Иран: 10 октября
2025.10.10 18:35
3
«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры
2025.10.01 08:20
2
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»
2025.09.24 16:29
4
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
2025.09.09 12:52
Товарищеский матч. «Локомотив» выиграл у клуба из Беларуси
2025.09.07 20:00
Семак высказался о победе над «Сьоном»
2025.09.06 22:15
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами
2025.09.06 21:00
15
Товарищеский матч. «Краснодар» не смог победить медиаклуб
2025.09.06 20:59
3
Назван соперник «Зенита» по товарищескому матчу в сентябре
2025.08.13 09:47
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
2025.07.31 16:24
4
Роналду забил французской команде в товарищеском матче: «Голод никогда не утихает»
2025.07.30 20:45
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Арсенал» победил клуб АПЛ в Сингапуре
2025.07.27 18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 