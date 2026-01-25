Товарищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу

ЦСКА проиграл в товарищеском матче «Динамо Сам» со счетом 3:4.

Голы у ЦСКА забили Жоао Виктор на 5-й минуте, Лусиано Гонду на 26-й и Матвей Лукин на 82-й.

У клуба из Самарканда отличились Нурилло Тухтасинов на 16-й, Азизбек Амонов на 38-й, Санжар Кодиркулов на 83-й и Абдулахаджон Хошимов на 90-й.

ЦСКА по итогам первой части сезона занимает 4-е место в РПЛ.

Клуб из Узбекистана в прошлом году занял 4-ю позицию в национальном чемпионате.

Товарищеские матчи.

ЦСКА – Динамо Сам – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Жоао Виктор, 5; 1:1 – Тухтасинов, 16; 2:1 – Гонду, 26; 2:2 – Амонов, 38; 3:2 – Лукин, 82; 3:3 – Кодиркулов, 83; 3:4 – Хошимов, 90.

Таблица турнира

Календарь турнира

Ниже представлены видео голов ЦСКА в этой игре.