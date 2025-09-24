Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что швейцарский клуб хотел бы сыграть со «Спартаком».
– С кем еще из российских клубов вы бы хотели, чтобы сыграл «Сьон»?
– Со «Спартаком». Чтобы сделать ремейк исторического матча 1/32 кубка УЕФА 1997 года.
- В этом году «Сьон» провел два товарищеских матча с «Зенитом» в июле и сентябре (2:5 и 3:5).
- В розыгрыше Кубка УЕФА-1997/98 «Сьона» дома проиграл «Спартаку» (0:1), а первый ответный матч закончился ничьей 2:2. Однако высота ворот на стадионе была ниже требуемой правилами и встреча была переиграна. В переигровке «Спартак» победил «Сьон» со счетом 5:1.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24