Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»

Сегодня, 16:29
2

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что швейцарский клуб хотел бы сыграть со «Спартаком».

– С кем еще из российских клубов вы бы хотели, чтобы сыграл «Сьон»?

– Со «Спартаком». Чтобы сделать ремейк исторического матча 1/32 кубка УЕФА 1997 года.

  • В этом году «Сьон» провел два товарищеских матча с «Зенитом» в июле и сентябре (2:5 и 3:5).
  • В розыгрыше Кубка УЕФА-1997/98 «Сьона» дома проиграл «Спартаку» (0:1), а первый ответный матч закончился ничьей 2:2. Однако высота ворот на стадионе была ниже требуемой правилами и встреча была переиграна. В переигровке «Спартак» победил «Сьон» со счетом 5:1.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака» 5
Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов» 8
«Севилья» заинтересовалась российским хавбеком «Спартака» 7
Источник: Sport24
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Сьон
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1758722591
это наша швейцарская корова, и мы её доим! пора объявлять сьон иноагентами, за связь со спартаком. или спартаг, за связь со сьоном. я запутался. короче, кого-то нужно назначить иноагентом и не допустить этой игры!
Ответить
subbotaspartak
1758725036
Помню эту переигровку, раскатали...
Ответить
Главные новости
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака»
17:10
5
Кафанов: «Карпин не боится идти по пути Гвардиолы»
17:02
8
Черданцев назвал две причины, из-за которых в РПЛ стало больше судейских скандалов
16:47
2
Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов»
16:37
8
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»
16:29
2
Видео«Рубин» подтвердил переход Кузяева
16:16
2
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
16:12
4
ФотоРейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам
16:06
3
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром»
15:52
5
Смолов назвал лучшего игрока в матче «Краснодар» – «Зенит»
15:34
Все новости
Все новости
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
9 сентября
Товарищеский матч. «Локомотив» выиграл у клуба из Беларуси
7 сентября
Семак высказался о победе над «Сьоном»
6 сентября
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами
6 сентября
15
Товарищеский матч. «Краснодар» не смог победить медиаклуб
6 сентября
3
Назван соперник «Зенита» по товарищескому матчу в сентябре
13 августа
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
31 июля
4
Роналду забил французской команде в товарищеском матче: «Голод никогда не утихает»
30 июля
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
30 июля
1
«Арсенал» победил клуб АПЛ в Сингапуре
27 июля
«Барселона» начала азиатское турне с победы
27 июля
Семак рассказал, почему футболисты «Зенита» играли за «Войводину» в товарищеском матче
14 июля
Товарищеский матч. «Зенит» повторно выиграл у «Войводины»
14 июля
3
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
13 июля
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
13 июля
25
Червиченко назвал виновных в проблемах «Спартака»
7 июля
7
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
5 июля
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
5 июля
4
Семак пообещал возвращение Вендела
2 июля
1
Фото«Локомотив» анонсировал три товарищеских матча с командами из Москвы
1 июля
Видео«Крылья Советов» не смогли обыграть клуб Первой лиги перед матчем со «Спартаком»
1 июля
Осипенко объяснил свою результативность
1 июля
ВидеоТоварищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо»
29 июня
10
Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»
28 июня
4
«Балтика» проиграла клубу Второй лиги в первом предсезонном матче после выхода в РПЛ
22 июня
1
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
22 июня
Сборная Беларуси перед матчем с Россией разгромила Казахстан
5 июня
В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена
26 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 