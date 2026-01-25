Введите ваш ник на сайте
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»

Вчера, 23:04
1

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о поражении команды от узбекистанского «Динамо Сам» в товарищеском матче (3:4).

Также он рассказал об отработке московской командой стандартов на сборе в ОАЭ.

«Мы потеряли много мячей, что усложнило игру. Соперник больше владел мячом. Это привело к тому, что мы устали, и в моменты, когда надо было лучше обороняться, не могли принимать правильные решения. Впрочем, это лишь часть тренировочного сбора. Дальше будет лучше.

Мы здесь много тренируем стандарты – и в обороне, и в атаке. Сегодня смогли разыграть домашнюю заготовку, и это полностью заслуга нашего тренерского штаба. Это новшество нашего нового тренера по стандартным положениям. И в первом, и во втором товарищеском матче, мы смогли реализовать то, что тренируем», – сказал Виктор.

  • Голы у ЦСКА забили Жоао Виктор на 5-й минуте, Лусиано Гонду на 26-й и Матвей Лукин на 82-й. У клуба из Самарканда отличились Нурилло Тухтасинов на 16-й, Азизбек Амонов на 38-й, Санжар Кодиркулов на 83-й и Абдулахаджон Хошимов на 90-й.
  • Первый сбор ЦСКА в Абу-Даби проходит с 13 по 26 января.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769374072
...правда Витя утонул...вместе с командой.
Ответить
