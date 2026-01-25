Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о поражении команды от узбекистанского «Динамо Сам» в товарищеском матче (3:4).

Также он рассказал об отработке московской командой стандартов на сборе в ОАЭ.

«Мы потеряли много мячей, что усложнило игру. Соперник больше владел мячом. Это привело к тому, что мы устали, и в моменты, когда надо было лучше обороняться, не могли принимать правильные решения. Впрочем, это лишь часть тренировочного сбора. Дальше будет лучше.

Мы здесь много тренируем стандарты – и в обороне, и в атаке. Сегодня смогли разыграть домашнюю заготовку, и это полностью заслуга нашего тренерского штаба. Это новшество нашего нового тренера по стандартным положениям. И в первом, и во втором товарищеском матче, мы смогли реализовать то, что тренируем», – сказал Виктор.