Семак высказался о победе над «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча со «Сьоном» (5:3).
– Несмотря на товарищеский характер матча, он вышел довольно боевым: много фолов, желтые карточки и даже травма у соперника.
– Это игра и еe статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков.
Конечно, о таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются.
- Голы у «Зенита» забили Матео Кассьерра на 11-й и 28-й минутах, Роман Вега на 45+2-й, Александр Соболев на 56-й и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти. У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й, Али Кабакалман на 45-й и Тео Бушларем на 81-й.
- «Зенит» занимает в РПЛ 5-е место с 12 очками после 7 туров.
Источник: «Матч ТВ»