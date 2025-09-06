Семак высказался о победе над «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча со «Сьоном» (5:3).

– Несмотря на товарищеский характер матча, он вышел довольно боевым: много фолов, желтые карточки и даже травма у соперника.

– Это игра и еe статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков.

Конечно, о таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются.