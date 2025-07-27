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«Арсенал» победил клуб АПЛ в Сингапуре

Сегодня, 18:39

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:2 в товарищеском матче в Сингапуре.

Счет в игре открыли «сороки» усилиями Энтони Эланга на 6-й минуте. Лондонцы отыгрались и вышли вперед еще до перерыва. На 32-й минуте счет сравнял Микель Мерино, а на 34-й защитник «Ньюкасла» Алекс Мерфи отправли мяч в свои ворота.

После перерыва «сороки» сравняли счет. На 58-й минуте отличился Джейкоб Мерфи. Победный гол «Арсенал» забил на 84-й минуте. Его забил с пенальти Мартин Эдегор.

23 июля «канониры» в Сингапуре обыграли «Милан» со счетом 1:0. 31 июля «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом» в Гонконге.

Товарищеский матч

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Эланга, 6; 1:1 – Мерино, 32; 2:1 – А. Мерфи, 34 (в свои ворота); 2:2 – Д. Мерфи, 58; 3:2 – Эдегор, 84 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл
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