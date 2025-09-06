Товарищеский матч. «Краснодар» не смог победить медиаклуб

«Краснодар» дома сыграл вничью с медиаклубом ФК 10 со счетом 2:2.

Счет в матче открыли Никита Кривцов, выведший хозяев вперед на 8-й минуте. Медиаклуб сумел сравнять счет до перерыва, а затем вышел вперед – на 33-й минуте отличился Данил Кленкин, а на 61-й – Илья Скоропупов.

Чемпион России ушел от поражения на 89-й минуте, когда Арсен Ревазов реализовал пенальти.

Товарищеский матч

Краснодар – ФК 10 – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кривцов, 8; 1:1 – Назаров, 33; 1:2 – Скоропупов, 61; 2:2 – Ревазов, 89 (с пенальти).