Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами

«Зенит» победил дома «Сьон» со счетом 5:3 в товарищеском матче.
В первом тайме дубль у хозяев оформил Матео Кассьерра, отличившийся на 11-й и 28-й минутах. Еще один мяч забил Роман Вега на 45+2-й. У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й и Али Кабакалман на 45-й.
После перерыва «Зенит» довел свое преимущество до крупного благодаря голам Александра Соболева на 56-й минуте и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти. «Сьон» ушел от разгрома на 81-й минуте, когда отличился Тео Бушларем.
Товарищеские матчи.
Зенит - Сьон - 5:3 (2:1)
Голы: 1:0 - М. Кассьерра, 11; 1:1 - Р. Нивокази, 24; 2:1 - М. Кассьерра, 28; 2:2 - А. Кабакалман, 45; 3:2 - Р. Вега, 45+2; 4:2 - А. Соболев, 56; 5:2 - Л. Гонду, 63 (с пенальти); 5:3 - Т. Бушларем, 81.
Источник: «Бомбардир»