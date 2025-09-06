Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами

«Зенит» победил дома «Сьон» со счетом 5:3 в товарищеском матче.

В первом тайме дубль у хозяев оформил Матео Кассьерра, отличившийся на 11-й и 28-й минутах. Еще один мяч забил Роман Вега на 45+2-й. У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й и Али Кабакалман на 45-й.

После перерыва «Зенит» довел свое преимущество до крупного благодаря голам Александра Соболева на 56-й минуте и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти. «Сьон» ушел от разгрома на 81-й минуте, когда отличился Тео Бушларем.