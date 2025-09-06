Введите ваш ник на сайте
  Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами

6 сентября, 21:00
15

«Зенит» победил дома «Сьон» со счетом 5:3 в товарищеском матче.

В первом тайме дубль у хозяев оформил Матео Кассьерра, отличившийся на 11-й и 28-й минутах. Еще один мяч забил Роман Вега на 45+2-й. У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й и Али Кабакалман на 45-й.

После перерыва «Зенит» довел свое преимущество до крупного благодаря голам Александра Соболева на 56-й минуте и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти. «Сьон» ушел от разгрома на 81-й минуте, когда отличился Тео Бушларем.

Товарищеские матчи.
Зенит - Сьон - 5:3 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Кассьерра, 11; 1:1 - Р. Нивокази, 24; 2:1 - М. Кассьерра, 28; 2:2 - А. Кабакалман, 45; 3:2 - Р. Вега, 45+2; 4:2 - А. Соболев, 56; 5:2 - Л. Гонду, 63 (с пенальти); 5:3 - Т. Бушларем, 81.
Semenycch
1757181724
Хороший матч. Команды неплохо размялись, а тренеры дали нагрузку игрокам в перерыве чемпионатов на матчи сборных.
Ответить
polt
1757182088
Как то совсем вяло выглядит Лусиано.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1757183298
Круто, молодцы! Но Семака в отставку
Ответить
Айболид
1757184215
Давай (вражеский)Сьон , фсястрана за тибя ! Традиционно .
Ответить
Чилим.
1757185491
ах-ха..
Ответить
BarStep
1757189053
Что это было?! Мрак!
Ответить
vvv123
1757189679
Может вообще Семаку на следующий матч Зенит-2 выставить? Хуже не будет.
Ответить
vvv123
1757189764
Молодежь отличилась. Может Семаку их на матч с Балтикой выставить?
Ответить
Plyash
1757190096
Да уж , морские подступы к славному городу Питер совершенно не проходимы со времён Петра , а вот к штрафной площади команды Зе-1 гуляй ребята , кто пожелает . Не хорошо это , не правильно . Мне кажется , Зырянов в команду вовремя вернулся , работай , дружище . И запрети , пожалуйста , своему "спецу" по детям торчать в Москве на срачТВ , а то сбежит от вас .
Ответить
