АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»

«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3 в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Хозяева открыли счет на 29-й минуте после автогола Лисандро Мартинеса. Манкунианцы отыгрались на 37-й благодаря голу Брайану Мбемо.
Затем «Манчестер Юнайтед» вышел вперед на 50-й минуте после мяча, забитого Патриком Доргу. «Арсенал» сумел сравнять счет на 84-й усилиями Микеля Мерино, но на 87-й Матеус Кунья забил победный гол гостей.
«Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками после 23 матчей. «Манчестер Юнайтед» идет 4-м с 38 баллами.
Лондонцы прервали беспроигрышную серию, которая составила 12 игр во всех турнирах.
Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 6 встреч подряд.
Англия. Премьер-лига. 23 тур
Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:3 (1:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Мартинес, 29 (в свои ворота); 1:1 - Б. Мбемо, 37; 1:2 - П. Доргу, 50; 2:2 - М. Мерино, 84; 2:3 - М. Кунья, 87.
Источник: «Бомбардир»