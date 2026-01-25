АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»

«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3 в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте после автогола Лисандро Мартинеса. Манкунианцы отыгрались на 37-й благодаря голу Брайану Мбемо.

Затем «Манчестер Юнайтед» вышел вперед на 50-й минуте после мяча, забитого Патриком Доргу. «Арсенал» сумел сравнять счет на 84-й усилиями Микеля Мерино, но на 87-й Матеус Кунья забил победный гол гостей.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками после 23 матчей. «Манчестер Юнайтед» идет 4-м с 38 баллами.

Лондонцы прервали беспроигрышную серию, которая составила 12 игр во всех турнирах.

Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 6 встреч подряд.