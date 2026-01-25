Введите ваш ник на сайте
Сафонов вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Вчера, 19:49
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в субботу впервые тренировался с командой после перелома руки.

Россиянин не вернется в основу сразу после травмы. В ближайшем матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» на поле появится Люка Шевалье. Но в дальнейшем россиянин имеет все шансы вернуться в стартовый состав. Сафонов считает, что как только главный тренер Луис Энрике даст ему еще один шанс, он сможет показать более уверенную игру, чем Шевалье.

  • 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
  • Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.

Источник: Foot01
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Император 1
1769368777
Возвращайся в стартовый состав
Ответить
