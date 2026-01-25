Сафонов вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в субботу впервые тренировался с командой после перелома руки.
Россиянин не вернется в основу сразу после травмы. В ближайшем матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» на поле появится Люка Шевалье. Но в дальнейшем россиянин имеет все шансы вернуться в стартовый состав. Сафонов считает, что как только главный тренер Луис Энрике даст ему еще один шанс, он сможет показать более уверенную игру, чем Шевалье.
- 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 4 матча в этом сезоне, в которых пропустил 3 гола. Он провел 2 игры на ноль.
- Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» 17 декабря, в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
Источник: Foot01