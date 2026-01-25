Сафонов вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в субботу впервые тренировался с командой после перелома руки.

Россиянин не вернется в основу сразу после травмы. В ближайшем матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» на поле появится Люка Шевалье. Но в дальнейшем россиянин имеет все шансы вернуться в стартовый состав. Сафонов считает, что как только главный тренер Луис Энрике даст ему еще один шанс, он сможет показать более уверенную игру, чем Шевалье.