Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе

Андрей Канчельскис ответил, кого из российских легионеров в Европе он считает успешнее остальных.
«Из ныне играющих россиян в Европе самым успешным можно назвать Головина. Он играет во Франции, а это не последний чемпионат. А сам «Монако» – клуб с традициями и ценностями.
Сафонов играет очень мало, но когда он выходит на поле, то показывает себя достойно.
Головин – номер один среди россиян в Европе, и он более успешен, чем Сафонов в «ПСЖ». Когда ты играешь, то у тебя всe хорошо», – заявил Канчельскис.
- 29-летний Головин проводит в «Монако» 8-й сезон.
- Он забил 36 голов и сделал 41 ассист в 251 матче.
- Контракт полузащитника с монегасками рассчитан до 2029 года.
Источник: «Советский спорт»