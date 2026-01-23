Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе

Андрей Канчельскис ответил, кого из российских легионеров в Европе он считает успешнее остальных.

«Из ныне играющих россиян в Европе самым успешным можно назвать Головина. Он играет во Франции, а это не последний чемпионат. А сам «Монако» – клуб с традициями и ценностями.

Сафонов играет очень мало, но когда он выходит на поле, то показывает себя достойно.

Головин – номер один среди россиян в Европе, и он более успешен, чем Сафонов в «ПСЖ». Когда ты играешь, то у тебя всe хорошо», – заявил Канчельскис.